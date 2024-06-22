 

“Эдмонтон Ойлерз” схватились за соломинку, сравняв счет в серии с “Флоридой Пантерз”

22.06.2024, 21:05, Разное
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В шестом поединке финала Кубка Стэнли подопечные Дэйва Типпетта сотворили в Эдмонтоне неожиданное. Проигрывая по ходу серии со счетом 0-3, “Ойлерз” все же сумели отыграться и вновь вернули интригу в противостояние. Итоговый счет в матче – 5:1 в пользу хозяев, а в серии – 3:3. “Эдмонтон” стал лишь третьей командой в истории НХЛ, которому удалось совершить такой камбэк.

Отметился пятью точными бросками по воротам гостей “Эдмонтон”, а единственную шайбу за “Флориду” сумел провести капитан Александр Барков. Защитнику гостей Дмитрию Куликову удалось лишь отметиться результативной передачей.

Решающий матч серии состоится в Санрайзе на арене “FLA Live Arena” в ночь на 25 июня. Начало – в 03:00 по московскому времени. Отметим, что последний титул обладателя Кубка Стэнли завоевал “Вегас Голден Найтс”, проигравший в нынешнем розыгрыше в первом же раунде плей-офф.


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