Праздник Кети Топурии обернулся скандалом из-за жестокого обращения с животными

На семейном торжестве певица Кети Топурия устроила необычный конкурс: гостям предлагалось подоить козу. Однако веселье обернулось неприятным инцидентом.

Подписчики артистки в соцсетях обвинили ее в жестоком обращении с животным. “Невозможно смотреть, как издеваются над беззащитными созданиями”, “Праздник превратили в живодерню”, – негодовали пользователи.

Скандал вспыхнул на фоне другого резонансного события. Недавно Топурия появилась на светском мероприятии с сумкой люксового бренда The Row стоимостью в миллион рублей. Поклонники певицы высказали недовольство, отметив, что чрезмерная роскошь контрастирует с ее небрежным отношением к животным.

Напомним, Кети Топурия замужем за Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам. У певицы также есть дочь Оливия от первого брака.