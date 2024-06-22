Короткие ногти на лето 2024: модные тенденции и свежие тренды

Этим летом в тренде короткие ногти. Они не только очень удобные в носке, но также их намного проще красить и их часто предпочитают более длинным вариантам. Кроме того, короткие ногти могут быть достаточно элегантными и по своей привлекательности совершенно ничем не уступают более длинным вариантам.

Маникюр на короткие ногти выглядит действительно очаровательно и роскошно. Вот несколько модных и стильных дизайнов, которые точно заслуживают внимания.

Оригинальные мотивы

Такой маникюр выглядит действительно потрясающе и довольно ярко. Для этого на каждый ноготь нужно нанести свой собственный узор. Это позволит подчеркнуть летнюю эстетику.

Микрофренч

Это достаточно простой маникюр, который идеально подойдет для совершенно каждой девушки. Для этого необходимо покрыть ногтевую пластину нюдовым лаком, а сверху нанести две тонких полоски синим лаком.

Различные варианты френча

Это интересный вариант маникюра, в котором интересно и оригинально сочетаются различные варианты френча. Интересно выглядит нейл-арт с животным узором.

Анималистичный принт

Леопардовый узор выглядит действительно потрясающе и невероятно ярко. Это поможет разнообразить маникюр на короткие ногти. Анималистичным принтом можно украсить все пальцы или же выделить несколько акцентных ногтей.

Минималистичный дизайн

Очень стильно и эффектно смотрится шоколадный узор в горошек, нанесенный на нейтральную основу. Это хороший вариант для коротких ногтей. Такой маникюр выглядит просто и непринужденно.

Абстрактный дизайн

Абстрактные узоры являются отличным вариантом для короткой ногтевой пластины. Можно легко экспериментировать с различными линиями и формами, чтобы создать множество различных дизайнов маникюра.

Микрофранцузский маникюр

Вместо толстых кончиков, типичных для французского маникюра, микрофренч представляет собой чрезвычайно тонкую версию кончиков, которая является самым настоящим трендом. Можно выбрать как более нежные и приглушенные, так и достаточно яркие и насыщенные тона.

Модный зеленый маникюр

Зеленый лак одинаково красиво выглядит как на коротких, так и на длинных ногтях. Такой маникюр заслуживает особого внимания и помогает сделать образ потрясающим.

Красочный французский маникюр

Это отличный и стильный вариант для коротких ногтей. Это стильная и эффектная вариация классического френча и модный вариант, который точно стоит попробовать этим летом.