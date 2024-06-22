Мнение: Евроинтеграция через АБВГД, кого считать мужчиной в Британии и навязывание транспондеризации в США

1. В Грузии устали от западной повестки, которую много лет насаждают в стране западные политики и пособники США. Теперь, после принятия закона о контроле за деятельностью иноагентов, в грузинском парламенте собираются рассмотреть закон «О защите семейных ценностей», который ограничит радужную пропаганду (ссылка):



1700 долларов. Именно такой штраф в Грузии заплатят сотрудники детсадов, школ и иных образовательных учреждений, которые будут популяризировать «принадлежность человека к полу, который отличается от его биологического». Проще говоря, заниматься [радужной] пропагандой. За обычную же рекламу «принадлежности человека к полу, который отличается от его биологического, сексуальных отношений между лицами одного и того же пола или инцеста» вводится штраф от 280 долларов. За повторные нарушения возбуждается уголовное дело.

Соответствующий законопроект будет рассматривать парламент Грузии. Учитывая позицию местной власти, все или большая часть этих мер будет принята. Оппоненты называют их «пророссийскими» и связывают с влиянием Москвы, однако опросы показывают: большинство грузин считают, что ЛГБТ-сообщество не должно навязывать свой образ жизни всем остальным.

В Евросоюзе на эту новость отреагировали заявлением о том, что процесс евроинтеграции Грузии заморожен (ссылка):



Процесс интеграции Грузии в Евросоюз заморожен из-за принятия парламентом страны закона об иноагентах. Об этом сообщил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

“Принятие этого закона (об иноагнетах – прим. ТАСС), насколько я вижу, заморозило интеграцию Грузии в Евросоюз. Вам известно, что интеграция в Евросоюз требует единогласия, а мы уже услышали, что некоторые страны-члены публично заявили, что в случае принятия этого закона они будут против начала переговоров с Грузией о членстве”, – сказал Герчинский.

Дипломат добавил, что на следующей неделе Евросоюз начнет работу над ответными мерами для Грузии из-за закона об иноагентах.

2. Их нравы. В Великобритании горячо спорят, кого считать мужчиной, а кого женщиной. Лидеры партии лейбористов в лице бывшего британского премьера Тони Блэра и нынешнего главы партии Кира Стармера после долгих сомнений и колебаний, несмотря на давление транс-активистов, признали, что мужчины отличаются от женщин первичными половыми признаками (ссылка):



Кейр Стармер сегодня, похоже, ужесточил позицию Лейбористской партии в отношении гендера и биологического пола, заявив, что он согласен с предшественником Тони Блэром в том, что только мужчина может иметь пенис.

Лидер лейбористов столкнулся с давлением со стороны борцов за гендерные права после того, как ранее заявил, что «99,9 процента женщин» не имеют репродуктивного органа.

Но теперь он пошёл еще дальше во время предвыборного визита в Бейзингсток, который состоялся после того, как сэр Тони резко высказал свою собственную позицию.

Недавно в интервью журналу Holyrood бывший премьер-министр заявил, что британская политика зашла в «путаницу» по поводу гендерной идентичности.

«Что такое женщина? Ну, на самом деле мне не так уж сложно ответить», — сказал он. «Я определенно принадлежу к той школе, которая утверждает, что с биологической точки зрения женщина имеет влагалище, а мужчина — пенис. Я думаю, мы можем сказать это совершенно ясно».

Отвечая на вопрос об этих комментариях сегодня днём, сэр Кир ответил: «Да, Тони прав в этом вопросе, он очень хорошо это выразил. «Я видел, как об этом сообщалось, я не совсем уверен, когда он это сказал, но в этом я с ним согласен».

Сэр Кир неоднократно сталкивался с вопросами о его взглядах на проблемы трансгендеров и подвергался критике за некоторые из своих предыдущих замечаний по этой теме.

В прошлом году он заявил, что «99,9 процента женщин» не имеют пениса, а в 2021 году сказал, что «неправильно» со стороны депутата от лейбористской партии Рози Даффилд заявлять, что «только у женщин есть шейка матки».

3. Очередной скандал в США, связанный с массовой оскоплением пациентов. Сотрудница Техасского детского госпиталя в Хьюстоне обвинила руководство в навязывании несовершеннолетним операций по «смене пола». Эти операции, которые могут стоить до нескольких миллионов долларов, проводили за счёт программ социальной помощи (ссылка).

Стоимость этих операций доходит до миллионов долларов, далеко не все могут их себе позволить. Поэтому госпиталь тратил на них деньги из программы льготной медпомощи бедным американцам Medicaid, хотя законом не были предусмотрены траты на «смену пола».

Пожалуй, вы не удивитесь, если узнаете, что к смелой медсестре уже приходили с угрозами агенты ФБР…