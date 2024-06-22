Мнение: Достижения российской промышленности за 25 лет, удвоение автопрома и импортозамещение подшипников

1. В прошлом посте был нарисованный варп-двигатель, а в этом уже работающий (но не варп). На «Сделано у нас» подвели итоги развития российской промышленности за 25 лет по нескольким ключевым отраслям. Цитирую фрагмент, касающийся гражданских отраслей (ссылка):



Главным и безусловным достижением последних 25 лет является подъем Российской экономики с 12 места в 2000 году на 4 место в 2021 году (там же мы и сейчас) по паритету покупательной способности по данным Всемирного банка. Этот подъём стал возможен, в том числе, благодаря росту промышленного сектора. <…>

Атомная промышленность

<…> Россия строит три новых энергоблока АЭС в России (два на Курской АЭС суммарной мощностью 2,5 ГВт и экспериментальный Брест-ОД-300 на быстрых нейтронах на 300 МВт в Северске) и 33 блока — за рубежом. Атомные станции российского дизайна возводятся в 12 странах, включая КНР, Турцию, Индию, Египет, Венгрию. Портфель зарубежных заказов госкорпорации на ближайшие 10 лет оценивался в 140 миллиардов долларов.

Важное направление работы — строительство и эксплуатация атомных ледоколов. Единственный в мире атомный ледокольный флот, состоящий из 7 кораблей, принадлежит России, что имеет решающее значение для освоения Арктики. Четыре из семи построены в последние 25 лет. Три из них самые мощные: («Арктика», «Сибирь» и «Урал»), их силовые установки выдают по 60 МВт. В настоящее время строится ледокол «Россия» проекта 10510, который побьёт и этот рекорд, — мощность его двигателей составит 120 МВт.

Благодаря специалистам «Росатома» по состоянию на начало 2024 года Россия вошла в четверку мировых лидеров в области производства композитных материалов и полностью обеспечивает потребности своей растущей экономики. Причем не только в области высоких технологий, но и всего индустриального ландшафта. <…>

Двигателестроение

Медленно, но уверенно Россия становится одним из мировых центров моторостроения. Да, в линейке производимых двигателей не самые массовые экземпляры, но зато все они — уникальные. Например, турбина ПД-14ГП, для газотурбинных электростанций и агрегатов для транспортировки газа. Она на 8% экономичнее аналогов, ресурс до 200 тысяч часов, а это на 60% больше, чем у других производителей.

На заводские испытания вышел новый уникальный газотурбинный агрегат российского производства для ледостойких плавучих платформ. Газотурбинный агрегат ГТА-8 мощностью 8 МВт — первый российский агрегат морского применения, способный заместить зарубежное оборудование в шельфовом сегменте.

Или стационарные плазменные двигатели (СПД), использующиеся в космосе для корректировки орбит космических аппаратов. Первый космический аппарат с серийным СПД-70 отправился в космос в далеком 1982 году, он был маломощным — тяга составляла всего 40 мН. Сегодня современные российские СПД развивают тягу 290 мН, а в перспективе двигатель мощностью 1500 мН.

В 2023 году Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) изготовила первую в России серийную газовую турбину большой мощности ГТД-110М. Раньше такие турбины импортировались, а сейчас серийное изделие уже прошло испытания на электростанции «Ивановские ПГУ». По сравнению с зарубежными аналогами турбина имеет меньший вес и габариты при более высоких показателях эффективности.

В 2023 году компания «Силовые машины» завершила сборку головного образца своей газовой турбины большой мощности ГТЭ-170. Турбина успешно прошла программу контрольных операций, подтвердив высокое качество изготовления и сборки.

Химическая промышленность

За последние годы в России были построены гигантские заводы по производству синтетических материалов. И сегодня наша страна на 80-90% закрывает свои потребности по полиэтилену, полипропилену, пенополистиролу, ПЭТФ и другим базовым полимерам. Важно отметить: Россия производит больше, чем потребляет и от импорта в этой отрасли мы больше не зависим.

Перспективы — самые позитивные. В стадии окончания строительство Амурского ГХК. Он станет одним из крупнейших в мире по производству базовых полимеров: полиэтилена и полипропилена, необходимых в промышленности, машиностроении, медицине. В составе основного оборудования крупнейшая в мире установка пиролиза.

В 2021 году запущен мощнейший в мире завод по выпуску гелия и второй в мире по объёму переработки природного газа — Амурский ГПЗ. <…>

В России за 25 лет создана практически новая нефтехимическая отрасль, по объёмам производства она сегодня занимает третье место в мире. За эти годы построены и реконструированы 42 крупных завода.

В среднем глубина переработки нефти составляет более 84% (среднеевропейский уровень), тогда как в 1999 году она была только 67,4%.

2. Как я и предсказывал, российский автопром продолжает быстро восстанавливаться. Скептики посрамлены (ссылка):

Объём выпуска легковых автомобилей в РФ в апреле вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Росстата, на российских автозаводах сошли с конвейеров 63 тысячи машин, пишут «Известия».

За четыре месяца 2024 года в РФ было произведено 224 тысячи легковых автомобилей. Это на 92,5% вышe показатeля за аналогичный пeриод прошлого года.

Производство грузовых автомобилeй за пeриод с января по апрeль составило 60,3 тысячи eдиниц, это на 26,6% вышe показатeля за аналогичный пeриод прошлого года. В апрeлe с российских конвeйeров сошло 16,9 тысячи грузовиков.

По мере роста объёмов выпуска автомобилей будет сначала расти производство автокомпонентов, а потом — снижаться цены на конечную продукцию. Полагаю, если всё пойдёт без сюрпризов, существенное снижение цен мы имеем шанс увидеть уже через несколько лет.

3. Новости импортозамещения. Власти Ростовской области обещают за несколько лет полностью решить проблему зависимости России от импорта подшипников (ссылка):

Благодаря созданию межрегионального кластера по производству подшипников в Ростовской области доля отечественной продукции в России увеличится на 25%, сообщил замгубернатора Игорь Сорокин. А это, по его словам, приведёт к отказу от импорта.

О том, что в Ростовской области собрались развернуть масштабное производство подшипников, стало известно в апреле этого года. Уже известно, что первыми резидентами кластера станут пять предприятий из Ростовской, Тверской и Московской областей — «РостМетСплав», «Акрон Скрап Ростов», «ГПЗ-10», «ГПЗ-2 Тверь» и «Современные технологии».

На территории кластера «Подшипник» будут производить роликовые и игольчатые подшипники для автомобилей, шариковые подшипники для самолётов и электроники. Выпуск продукции запланирован на вторую половину 2024 года.

Добавлю от себя, что полного отказа от импорта подшипников не будет, вероятно, никогда: это просто не нужно. Будет как с мясом. Грубо говоря, производим 100 тонн мяса удавов в год, 20 тонн экспортируем, 10 тонн импортируем. Импорт есть, а зависимости от импорта нет.