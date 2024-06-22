Мнение: Письмо: “Самоуважение подключилось вечером 19 июня”

Со словом “самоуважение” возникает большая путаница, потому что не совсем ясно, о каком “само” идет речь. И слово “уважение” многие понимают как восхищение или как пристальное внимание, а это признание важности человека в смысле его “субъектности”, “суверенной воли”, “независимости”.

Самоуважение – это когда человек видит в себе отдельного от других и значимого для себя субъекта.

Большинство людей привыкли либо рассматривать себя как внутренности с потоком ощущений (навязчивая рефлексия), либо смотреть на себя глазами других людей (зависимая самооценка), а видеть себя как отдельную от других, значимую фигуру в своей жизни они не привыкли. Поэтому у них нет нормальной самооценки и мало самоуважения. Они злятся и обижаются на себя, они воображают себя не теми, кем являются, они любуются своим выдуманным образом, они игнорируют себя, они путают себя и других, они гнобят себя и поступают себе во вред. И все это по причине недостаточного самоуважения.

Самоуважение начинается с самооценки. Нужно увидеть себя со стороны как мы смотрим на других людей, оценить по тем же критериям, как мы оцениваем других, не меньше, не больше, это будет самооценка без короны. А дальше нужно осознать свою значимость для себя, свою важность и приоритетность в своей жизни, нужно вручить своей фигуре главную роль в своей собственной жизни, не соблазняясь искушением преувеличить свою роль в жизни других и свои возможности по влиянию на объективный мир. То есть рост самоуважения не должен вызывать рост короны, как это часто происходит, иначе вместо самоуважения будет расти самомнение.

Давайте посмотрим в письме, как это происходит.

lev_ast

Здравствуйте, Эволюция.

Я бы хотел поделиться опытом, как мне кажется, осознания уважения к себе. Может быть, это будет полезно читателям.

Все произошло внезапно, вечером после работы вчера. Сегодня я пытался рефлексировать и записывать.

Далее текст, который я писал в основном для себя, но держа в голове, что может отправлю в блог:

Самоуважение каким-то образом подключилось вечером 19 июня. По ощущениям (сейчас я уже вспоминаю) было похоже, сначала, как будто заглянул внутрь себя (визуально как будто опустился в темную расщелину в области сердца), потом возникло ощущение, что на самом деле важно только то, что там у меня внутри. Мне самому важно. Мои собственные стремления. Дурашливые где-то, не похожие на то, как себя ведут “взрослые”. А все остальное это чужое, навязанное, не мое. И нет смысла подгонять то, что в той “расщелине”, что внутри меня, под то, что другие ожидают, как и не стоит находить подтверждений, что это мое внутреннее есть “хорошее”, “важное” либо “правильное”.

(Описанное больше похоже на фокус на себе и попытку саморефлексии, чем на самооценку, с которой начинается самоуважение. Однако, вывод, который делается автором про собственную важность для себя, про приоритетность своего для себя, похож на попытку отлепить свою фигуру от других и увидеть ее значимой для себя)

Это осознание дало ощутимый буст энергии, я как будто попал в какой-то поток. Очень мощный. Я не знал, что с ним делать: я ждал детей с секции, т.к. у нас были планы пойти погонять на велосипедах, ждать было невыносимо. Я пошел играть в шутер, чтобы хоть куда-то вложить энергию, потом гонять на велике с детьми, но энергии было больше.

(Рост самоуважения не похож на мощный поток и не включается вдруг и внезапно. Так выглядит обычно рост короны)

Кроме этого, я сразу начал терять границы. Не буду здесь описывать детали, но по ощущениям, в моем случае, это было стремление агрессивно компенсировать какие-то потери из-за собственного желания другим же угодить или делать как ожидают, “согласно каким-то нормам”. Кроме того, было такое мелкое желание сразу впечатлить всех своим потоком, т.е. сразу пошло опять желание получить оценку/одобрение извне.

(Он отрефлексировал желание всех поразить. Рост короны действительно не обходится без потребности в зрителях. Какое-то время вы можете самостоятельно упиваться своим величием или своей воображаемой силой “в потоке”, но вскоре вам обязательно захочется показать или рассказать это всем и получить восхищение. Короне нужны зрители, хотя некоторое время она может опираться на воображаемых зрителей или на потенциальных, то есть готовиться к аншлагу)

На следующий день я понял, что такой всплеск энергии дает возможность совершить любую дичь. Вот для чего нужны границы, они должны быть встроены внутрь человека, а не быть какими-то умозрительными правилами. Без самоуважения, попытки действовать в границах как будто в среднем требуют больше энергии, чем есть на выходе, видимо из-за ошибок в их определении. Из-за постоянных попыток понять, где они проходят, потому что без самоуважения сделать это сложно (возможно ли?).

По итогу такой вывод сделал: буст энергии может сильно навредить, если не вести себя в границах. Контроль границ наиболее важен, когда подключается спонтанность после осознания самоуважения. Если границы нарушать, самоуважение снова растворяется как дымка, поток энергии отключается. Видимо, это какой-то защитный механизм от саморазрушения. При бусте энергии очень важно границы соблюдать максимально точно, поскольку ошибка приводит к более весомым последствиям. Как обезьяна с гранатой.

(То, что он называет “подключается спонтанность после осознания самоуважения” это скорее кураж из-за собственного разрешения себе быть независимым. То есть возможность не зависеть от других людей он уловил, но дальше начался рост короны и радость по поводу роста “силы”)

Конец записи.

Нарушения границ я утром на следующий день уже рефлексировал. Я подуспокоился, стараюсь не терять вот это ощущение себя. Идет какое-то переосмысление всего вокруг: результатов, мотивов, связей, знаний из блога.

Прямо сразу с утра есть реальные сдвиги: на работе у меня был технический митинг, который я провел лучше, чем когда-либо вообще за свою карьеру. Продуктивность была отмечена в конце коллегами. В целом на работе впервые появилось ощущение, что это именно мой ресурс, который дает энергию, деньги, в который я именно сам хочу вкладываться. До этого я работал тоже неплохо, но на конкретно интересе к предметной области.

(Лучше фокусироваться не на “потоке”, а на своей устойчивости, на равновесии. Это позволит почувствовать локус контроля внутри себя. Тогда фокус нужно переводить с себя на дела, на спокойное решение задач. Если при этом будет удаваться чувствовать себя хорошо, стабильно, фиксировать рост интереса к разным делам в жизни, можно запоминать эти настройки и воспроизводить их дальше. Расскажите, друзья, о своем опыте хороших настроек, если рефлексировали такое)