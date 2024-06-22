Ученые назвали 2 продукта, которые помогают избавиться от тревожных расстройств

Согласно Всемирной организации здравоохранения, более 300 миллионов людей по всему миру страдают от тревожных расстройств. После пандемии Covid-19 ситуация стала еще более острая, число случаев тревожности увеличилось в полтора раза. Каждый третий человек проявляет симптомы тревожного расстройства.

Недавние исследования подтверждают, что состояние кишечника может быть причиной тревожности. Поэтому современные методы лечения часто начинают с нормализации его работы. Эти выводы были представлены на научной конференции в Москве.

Диеты, обогащенные клетчаткой и кисломолочными продуктами, положительно влияют на лечение тревожных расстройств, подтверждают последние научные исследования. Согласно клиническому диетологу Анастасии Пеховой, желудочно-кишечные заболевания часто связаны с сигналами центральной нервной системы, влияющими на работу кишечника.

Тревожные расстройства часто диагностируются у пациентов с функциональными желудочно-кишечными заболеваниями, такими как синдром раздраженного кишечника, пишет психолог Татьяна Урывникова. Кишечные бактерии выделяют нейротрансмиттеры, влияющие на функции мозга.

«Кишечник играет ключевую роль в поддержании психического здоровья благодаря сложному взаимодействию между центральной нервной системой и желудочно-кишечным трактом, называемому осью кишечник-мозг», — говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова.

Кишечник содержит триллионы микроорганизмов, известных как микробиота, которые играют ключевую роль в пищеварении и иммунной функции. Нарушения в составе микробиоты могут повлиять на мозг и вызвать или усугубить психические расстройства.

Микробиота кишечника производит нейротрансмиттеры, такие как серотонин и дофамин, регулирующие настроение и поведение. Около 90% серотонина производится в кишечнике.

Плохое состояние кишечника может привести к воспалению, влияющему на центральную нервную систему и связанному с развитием депрессии и тревожности. Воспалительные цитокины могут изменять функцию мозга через гематоэнцефалический барьер.

Кишечник также влияет на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, регулирующую реакцию на стресс. Нарушения в этой оси могут привести к увеличению уровня гормонов стресса, таких как кортизол, что ухудшает психическое здоровье.

Эти факты подчеркивают важность поддержания здоровья кишечника для общего психического благополучия.