Королевская семья на премьере Тейлор Свифт в Лондоне

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон не смогли вместе посетить концерт Тейлор Свифт в Лондоне, так как герцогиня находилась в больнице. Принц посетил концерт с детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

После концерта принц Уильям опубликовал селфи со звездой и ее бойфрендом, Трэвисом Скоттом. “Спасибо за прекрасный вечер”, – написал принц Уильям. Тейлор Свифт также поделилась совместным фото с Уильямом и его детьми в своих социальных сетях.

Позже стало известно, что Кейт Миддлтон прошла операцию 16 января. Хирургическое вмешательство было плановым, а в данный момент герцогиня восстанавливается дома.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Рак был обнаружен во время тестов, проведенных после операции в брюшной полости.

Ранее Кейт Миддлтон опубликовала редкое фото принца Уильяма с детьми.