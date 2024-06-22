Сборная Грузии поделила очки с Чехией на Евро-2024

Во втором матче группового этапа чемпионата Европы сборная Грузии сыграла вничью с командой Чехии. Встреча, состоявшаяся на “Фолькспаркштадионе” в Гамбурге, завершилась со счетом 1:1.

Счет открыли грузины в добавленное к первому тайму время с пенальти, реализованного Жоржем Микаутадзе. Однако на 59-й минуте чехам удалось сравнять, отличился Патрик Шик.

Для Грузии это уже второе очко на турнире: стартовая встреча уступила команде Турции (1:3). 26 июня в заключительном матче группового этапа грузины померяются силами с Португалией, в составе которой играет Криштиану Роналду. Чехия же в первом туре проиграла как раз Португалии (1:2). В последнем матче группового этапа чехи сыграют с Турцией. Эта встреча также пройдет 26 июня.