 

Сборная Грузии поделила очки с Чехией на Евро-2024

22.06.2024, 18:50, Разное
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Во втором матче группового этапа чемпионата Европы сборная Грузии сыграла вничью с командой Чехии. Встреча, состоявшаяся на “Фолькспаркштадионе” в Гамбурге, завершилась со счетом 1:1.

Счет открыли грузины в добавленное к первому тайму время с пенальти, реализованного Жоржем Микаутадзе. Однако на 59-й минуте чехам удалось сравнять, отличился Патрик Шик.

Для Грузии это уже второе очко на турнире: стартовая встреча уступила команде Турции (1:3). 26 июня в заключительном матче группового этапа грузины померяются силами с Португалией, в составе которой играет Криштиану Роналду. Чехия же в первом туре проиграла как раз Португалии (1:2). В последнем матче группового этапа чехи сыграют с Турцией. Эта встреча также пройдет 26 июня.


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