Генная мутация приводит к избыточному весу и редкой группе крови

Ученые обнаружили ген SMIM1, который влияет на группу крови и метаболизм. Отсутствие обеих копий этого гена приводит к развитию редкой группы крови с отрицательным резус-фактором и повышает риск ожирения.

Исследование, опубликованное в журнале Med, показало, что пациенты с группой крови с отрицательным резус-фактором имеют повышенный уровень жиров в крови, проблемы с жировой тканью и печенью, а также сниженную активность щитовидной железы. Женщины с такой группой крови весили в среднем на 4,6 кг больше, а мужчины – на 2,4 кг больше, чем люди с обычной группой крови.

Ученые подсчитали, что около 300 000 человек в мире страдают от ожирения, связанного с группой крови с отрицательным резус-фактором. По их мнению, эта мутация приводит к снижению расхода энергии, что вызывает накопление лишнего веса.

“Открытие генетической причины ожирения имеет важное значение для разработки новых методов лечения и уменьшения стигматизации, связанной с лишним весом”, – отметили исследователи.