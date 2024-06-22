 

Российская делегация почтила память павших в Великой Отечественной войне

22.06.2024, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 22 июня, День памяти и скорби, российская делегация во главе с посолом РФ в Германии Сергеем Нечаевым возложила венки к Советскому военному мемориалу в немецком Панкове. Нечаев отметил, что для РФ этот день остается священным и трагическим, напоминая о начале Великой Отечественной войны, которая принесла неисчислимые страдания и жертвы.

Посол подчеркнул важность сохранения памяти о прошлом поколениям, утверждая, что РФ не забудет историю Великой Отечественной войны. Он также отметил, что место, где находится мемориал в Панкове, имеет особое значение, поскольку здесь покоится более 13 тысяч советских солдат и офицеров, павших в битвах за Берлин.

В этом году памятные мероприятия прошли по всей России, включая акции в Главном храме Вооруженных сил РФ и на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. Президент РФ Владимир Путин также почтил память, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата и к обелискам городов-героев.

За пределами РФ акции почести прошли в Берлине, где неравнодушные граждане зажгли свечи на советском мемориале в Трептов-парке и выразили свои уважение и участие в памяти о погибших.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Генная мутация приводит к избыточному весу и редкой группе крови

22.06 / Врач Поздняков: холеру можно спутать с кишечной инфекцией

22.06 / Мнение: Катастрофа на рынке ипотеки

22.06 / Лудомания станет первой в России уголовно наказуемой болезнью

22.06 / В Кронштадте отметили 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

22.06 / Икона «Святая Троица» Андрея Рублева возвращена в Троице-Сергиеву лавру

22.06 / Кофеин является одним из продуктов – провокаторов аритмии

22.06 / Мнение «аналитика»: О горячих финских парнях… Чья бы корова мычала?

22.06 / Минтруд направит 5 млрд рублей на борьбу с синекурами

22.06 / Усовершенствование перевозки животных в поездах РЖД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика