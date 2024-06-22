Российская делегация почтила память павших в Великой Отечественной войне

В 22 июня, День памяти и скорби, российская делегация во главе с посолом РФ в Германии Сергеем Нечаевым возложила венки к Советскому военному мемориалу в немецком Панкове. Нечаев отметил, что для РФ этот день остается священным и трагическим, напоминая о начале Великой Отечественной войны, которая принесла неисчислимые страдания и жертвы.

Посол подчеркнул важность сохранения памяти о прошлом поколениям, утверждая, что РФ не забудет историю Великой Отечественной войны. Он также отметил, что место, где находится мемориал в Панкове, имеет особое значение, поскольку здесь покоится более 13 тысяч советских солдат и офицеров, павших в битвах за Берлин.

В этом году памятные мероприятия прошли по всей России, включая акции в Главном храме Вооруженных сил РФ и на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. Президент РФ Владимир Путин также почтил память, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата и к обелискам городов-героев.

За пределами РФ акции почести прошли в Берлине, где неравнодушные граждане зажгли свечи на советском мемориале в Трептов-парке и выразили свои уважение и участие в памяти о погибших.