Врач Поздняков: холеру можно спутать с кишечной инфекцией

Холеру легко спутать с другими кишечными инфекциями из-за схожих симптомов, таких как рвота, жидкий стул и повышение температуры. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков, отметив, что холера представляет особую опасность из-за своей скорости развития и тяжелых последствий.

По мнению специалиста, главная угроза холеры заключается в серьезном обезвоживании организма, что может привести к развитию шока и, в конечном итоге, к летальному исходу. Этот аспект отличает холеру от большинства других кишечных инфекций, которые редко приводят к такому значительному потере жидкости и электролитов.