 

Лудомания станет первой в России уголовно наказуемой болезнью

22.06.2024, 17:33, Разное
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Правительство утвердило создание каталога уголовно-наказуемых болезней в качестве дополнения к МКБ. Согласно задумке, речь идёт о социально опасных патологиях, возникших по вине самого пациента.

Пока что в перечень вошла только одна болезнь – лудомания. Врачи, научные сотрудники и силовики сошлись во мнении, что взрослый человек, не обратившийся за помощью при первых симптомах лудомании ставит под угрозу благополучие своих близких и создаёт угрозу для общества в целом.

«Мы сейчас обсуждаем уголовное преследование за наркоманию. За алкоголизм уже отклонили – слишком для многих в рабочей группе это близкая проблема, есть пострадавшие родственники, знакомые, – поделился источник в рабочей группе. – По наркомании тоже не всё просто – там разные типы зависимости, есть те, кто на опиаты подсел, есть те, кто пока травой балуется. Понятно, что сядут все. Детали прорабатываем».

Санкции, которые последуют за заболевания из «чёрного списка», пока не оглашаются, но по всей вероятности речь пойдёт об обязательных работах или «альтернативных формах» искупления вины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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