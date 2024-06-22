В Кронштадте отметили 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

В Якорной площади Кронштадта состоялась ежегодная акция «Свеча памяти», посвященная 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятие включало памятный молебен в Морском соборе и зажжение свечей в форме надписи «1418 дней» на площади, участие в котором приняли представители молодежных движений, общественные деятели и администрации, включая главу города Андрея Кононова.

«Сегодня, 22 июня, мы, зажигая свечу памяти в Кронштадте, вспоминаем наших героев, защищавших свободу и независимость РФ в годы войны», — отметил г-н Кононов. Он подчеркнул, что память о Победе передается из поколения в поколение и не должна быть забыта.

Также было отмечено, что современные защитники РФ являются наследниками великой памяти о войне. 22 июня 1941 года стал днем начала Великой Отечественной войны, который в РФ отмечается как День памяти и скорби.

Ранее в этот день в Донецкой Народной Республике состоялась всероссийская акция «Огненные картины войны» на мемориальном комплексе Саур-Могила, где также были зажжены тысячи свечей в память о погибших.