Икона «Святая Троица» Андрея Рублева возвращена в Троице-Сергиеву лавру

В преддверии праздника Святой Троицы 22 июня из храма Христа Спасителя была вывезена икона «Святая Троица» Андрея Рублева для ее возвращения в Троице-Сергиеву лавру. По сообщению ТАСС, святыню перевозили в автофургоне с использованием специализированного климатического оборудования с системой амортизации, предназначенного для произведений искусства.

Для сохранения иконы в храме будет установлен специально изготовленный стационарный киот с климатическим регулированием и бронированным стеклом, защищающим от ультрафиолетовых лучей.

Праздничное богослужение, посвященное возвращению иконы, возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Решение о возвращении иконы в лавру было принято президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году, а договор между Троице-Сергиевой лаврой и Государственной Третьяковской галереей был заключен летом того же года.

Икона «Святая Троица» временно находилась в храме Христа Спасителя с начала января и была доступна для поклонения до своего возвращения в Троице-Сергиеву лавру.