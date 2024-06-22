 

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева возвращена в Троице-Сергиеву лавру

22.06.2024, 16:34, Разное
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В преддверии праздника Святой Троицы 22 июня из храма Христа Спасителя была вывезена икона «Святая Троица» Андрея Рублева для ее возвращения в Троице-Сергиеву лавру. По сообщению ТАСС, святыню перевозили в автофургоне с использованием специализированного климатического оборудования с системой амортизации, предназначенного для произведений искусства.

Для сохранения иконы в храме будет установлен специально изготовленный стационарный киот с климатическим регулированием и бронированным стеклом, защищающим от ультрафиолетовых лучей.

Праздничное богослужение, посвященное возвращению иконы, возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Решение о возвращении иконы в лавру было принято президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году, а договор между Троице-Сергиевой лаврой и Государственной Третьяковской галереей был заключен летом того же года.

Икона «Святая Троица» временно находилась в храме Христа Спасителя с начала января и была доступна для поклонения до своего возвращения в Троице-Сергиеву лавру.


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