 

Кофеин является одним из продуктов – провокаторов аритмии

22.06.2024, 16:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Диетолог Ольга Редина предупреждает о потенциальной опасности кофеина как фактора, способствующего развитию аритмии. Она советует контролировать потребление кофеина в повседневном рационе, так как этот вещество может вызвать обострение или проявление аритмии. Кофеин стимулирует сердечную активность, ускоряя её работу, что может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ольга Редина также отмечает, что аритмию могут провоцировать энергетические напитки, спиртосодержащие напитки, а также продукты, содержащие теобромин и фенилэтиламин, например, шоколад. При наличии признаков сердечных заболеваний следует избегать пищи, богатой жирами и приправами, чтобы не усугублять ситуацию.

Эксперт рекомендует быть внимательными к рациону и учитывать возможные риски при выборе продуктов и напитков, особенно в случае наличия сердечно-сосудистых проблем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Генная мутация приводит к избыточному весу и редкой группе крови

22.06 / Российская делегация почтила память павших в Великой Отечественной войне

22.06 / Врач Поздняков: холеру можно спутать с кишечной инфекцией

22.06 / Мнение: Катастрофа на рынке ипотеки

22.06 / Лудомания станет первой в России уголовно наказуемой болезнью

22.06 / В Кронштадте отметили 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

22.06 / Икона «Святая Троица» Андрея Рублева возвращена в Троице-Сергиеву лавру

22.06 / Мнение «аналитика»: О горячих финских парнях… Чья бы корова мычала?

22.06 / Минтруд направит 5 млрд рублей на борьбу с синекурами

22.06 / Усовершенствование перевозки животных в поездах РЖД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика