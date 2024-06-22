Кофеин является одним из продуктов – провокаторов аритмии

Диетолог Ольга Редина предупреждает о потенциальной опасности кофеина как фактора, способствующего развитию аритмии. Она советует контролировать потребление кофеина в повседневном рационе, так как этот вещество может вызвать обострение или проявление аритмии. Кофеин стимулирует сердечную активность, ускоряя её работу, что может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ольга Редина также отмечает, что аритмию могут провоцировать энергетические напитки, спиртосодержащие напитки, а также продукты, содержащие теобромин и фенилэтиламин, например, шоколад. При наличии признаков сердечных заболеваний следует избегать пищи, богатой жирами и приправами, чтобы не усугублять ситуацию.

Эксперт рекомендует быть внимательными к рациону и учитывать возможные риски при выборе продуктов и напитков, особенно в случае наличия сердечно-сосудистых проблем.