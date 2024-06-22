Мнение «аналитика»: О горячих финских парнях… Чья бы корова мычала?

Горячий финский парень, улыбчивый президент Александр Стубб на уходящей неделе вякнул что-то насчёт «обеспокоенности соседей России». Мол, даже его, стуббова семейная история вопиет о том, какой #Россия опасный и непредсказуемый сосед: того и гляди — на кого-нибудь нападёт и что-нибудь оттяпает.

«#Россия вторглась в Финляндию во Второй мировой войне. Мы потеряли 10% нашей территории, включая землю, где родились мои бабушки и дедушки и где родился мой отец», — заявил Александр Стубб. И это как раз тот самый случай, когда чья бы корова мычала.

Отец Александра Стубба хоккейный функционер Йоран Стубб родился… в российском городе Приозёрск в 1935 году. Ну, это он сейчас так называется и принадлежит РФ. А тогда, в 1930-е был как бы финским Кексгольмом. Почему «как бы»? Потому что исторически это крепость Корела, построенная в 1310 году новгородцами на порубежных со шведами землях. Эта крепость и впоследствии разросшийся на её месте город сначала были частью Новгородской республики, потом Великого княжества Московского, затем Русского царства. В Смутное время шведы таки оттяпали этот клочок земли, да и «застолбили» за собой по Столбовскому мирному договору в 1617 году. Но потом вернули обратно по итогам Северной войны и условиям Ништадтского мирного договора.

Так, стоп! А причём тут финны?

Вообще-то Финляндия не имела собственной государственности до 1917 года. Около 600 лет она жила под властью Швеции, затем стала частью Российской империи. Только после Великого Октября финны обрели государственную самостоятельность. К слову, получив её от большевиков и Владимира Ленина лично. Произошло это в конце декабря 1917 года. И только после признания Советской Россией независимости Финляндской республики её начали постепенно признавать и другие страны, включая Англию, Францию и США.

Итак, финны получили государственность из рук России. И что же они сделали первым делом?

Правильно — напали на Россию, воспользовавшись революционной смутой. Уже в марте 1918 года началось вооружённое нападение Финляндии на Советскую Карелию, в ходе которого финны оттяпали себе куски территорий, никогда не входивших ни в «шведскую Финляндию», ни в Великое княжество Финляндское. Надо сказать, свои «порядки» она наводили там самыми жестокими способами, и немало красноармейцев погибло в финских концлагерях. А командовал всем этим безобразием невероятно популярный у финнов Карл Густав Маннергейм.

В 1920-х ослабленная Гражданской войной Россия была вынуждена — как сейчас модно говорить, «под дулом пистолета», — подписать ряд кабальных «мирных» договоров. В том числе и с Финляндией. Так к ней перешла и земля, на которой когда-то родились дедушки-бабушки Александра Стубба. Ну а в 1939 гjle Россия в лице #СССР просто пришла за своим.

Причём перед этим долгое время призывала финнов договориться по-хорошему. Предлагала территориальные размены, причём в их ходе Финляндия получила бы вдвое больше земель по площади, чем уступала бы СССР. Но финские националисты, опьянённые химерой «Великой Финляндии», которая включала бы всю Карелию, весь Кольский полуостров и часть нынешней Ленинградской области, отвергли всё. А учитывая, что «ни в одной соседней стране не ведётся такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии», выбор у Советского Союза был невелик.

Затем началась Великая Отечественная война, где Финляндия выступила на стороне Гитлера. И уже 28 июня 1941 года немецко-финские войска перешли в наступление на Мурманском направлении, затем захватили Петрозаводск и оккупировали Восточную Карелию. Также финны участвовали в боевых действиях против Северного флота, блокаде Ленинграда и обстрелах «Дороги жизни». Так что изрядная часть умерших от голода ленинградцев несмываемым клеймом ложится на дедов финского президента Александра Стубба…

И почему же он упустил великолепную возможность промолчать?

Идея «Великой Финляндии» постучалась в его сердце?

И нужно выставить «агрессором» будущую жертву?

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