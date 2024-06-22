Минтруд направит 5 млрд рублей на борьбу с синекурами

На заседании Минтруда состоялось обсуждение внедрения методов, необходимых для исполнения поручения президента о кратном повышении ключевых показателей производительности труда (KPI).

По мнению чиновников, на важнейший экономический показатель наиболее существенно влияет ошибочное распределение профессиональных навыков граждан, что приводит к неэффективному использованию потенциала трудоспособного населения страны.

«Коллеги, все вы знаете, что такое синекура, – обратился к собравшимся замминистра труда Мурат Павлов. – Люди вместо того чтобы приносить пользу отечественной экономике, работают на собственный карман, не прикладывая сверхусилий. Кто-то протирает штаны в офисе, а некоторые и вовсе работают дома по так называемому свободному графику».

По итогам дискуссии в министерстве пришли к выводу о необходимости выявления синекур. В предложенной функционерами «дорожной карте» описан механизм по принудительному отлучению граждан от таких вакансий и перевод их «на общественно полезные» должности в отраслях, где наблюдается дефицит кадров. В отдельных случаях синекурщиков направят на новые места работы в другие регионы.

По предварительной оценке экспертов, в России насчитывается 5-7 млн «неэффективно задействованных лиц». Для их идентификации из федерального бюджета потребуется транш в размере 5 млрд рублей.

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