 

Минтруд направит 5 млрд рублей на борьбу с синекурами

22.06.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На заседании Минтруда состоялось обсуждение внедрения методов, необходимых для исполнения поручения президента о кратном повышении ключевых показателей производительности труда (KPI).

По мнению чиновников, на важнейший экономический показатель наиболее существенно влияет ошибочное распределение профессиональных навыков граждан, что приводит к неэффективному использованию потенциала трудоспособного населения страны.

«Коллеги, все вы знаете, что такое синекура, – обратился к собравшимся замминистра труда Мурат Павлов. – Люди вместо того чтобы приносить пользу отечественной экономике, работают на собственный карман, не прикладывая сверхусилий. Кто-то протирает штаны в офисе, а некоторые и вовсе работают дома по так называемому свободному графику».

По итогам дискуссии в министерстве пришли к выводу о необходимости выявления синекур. В предложенной функционерами «дорожной карте» описан механизм по принудительному отлучению граждан от таких вакансий и перевод их «на общественно полезные» должности в отраслях, где наблюдается дефицит кадров. В отдельных случаях синекурщиков направят на новые места работы в другие регионы. 

По предварительной оценке экспертов, в России насчитывается 5-7 млн «неэффективно задействованных лиц». Для их идентификации из федерального бюджета потребуется транш в размере 5 млрд рублей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Усовершенствование перевозки животных в поездах РЖД

22.06 / Травматолог Гаевская: физическая нагрузка не приводит к изнашиванию суставов

22.06 / Режиссер Афончиков посоветовал Валиевой нанять педагога по актерскому мастерству

22.06 / Невролог назвал признаки опасной головной боли, с которой нужно обращаться к врачу

22.06 / АвтоВАЗ тестирует новый кроссовер X-Cross 8

22.06 / Китай бьет рекорды по закупкам российского угля

22.06 / Группа BTS в полном составе бежала в КНДР

22.06 / К музыкантам без профильного образования приставят кураторов из Минкульта

22.06 / Рупор кремлевской пропаганды: 22 июня. Помни войну

22.06 / США приостановили сделку по СПГ с Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика