Усовершенствование перевозки животных в поездах РЖД

Российские железные дороги вводят ряд мер для повышения комфорта и безопасности при перевозке домашних питомцев. После резонансного случая с потерявшимся котом Твиксом компания усовершенствует систему транспортировки животных.

Пассажиры теперь смогут оформить индивидуальный билет для каждого питомца. В нем будет указана кличка, вид и другие необходимые данные. Это позволит проводникам быстрее найти потерявшееся животное и оперативно связаться с его владельцем.

Кроме того, РЖД разрабатывает алгоритм действий проводников в таких ситуациях. Информационные системы будут доработаны, что обеспечит отображение информации о месте расположения животного в вагоне при оформлении билетов другими пассажирами.

«Услуга по перевозке животных является одной из самых востребованных у пассажиров», – отметили в пресс-службе РЖД. Компания обращает внимание, что мелкие животные перевозятся в специальных переносках, а выпускать их из них в вагоне запрещено.