Травматолог Гаевская: физическая нагрузка не приводит к изнашиванию суставов

Вопреки распространенному заблуждению, физические нагрузки не истончают хрящевую ткань. Даже у профессиональных спортсменов, которые подвергают суставы тяжелым испытаниям, толщина хрящей не уменьшается по сравнению с людьми, далекими от профессионального спорта.

Как пояснила врач-травматолог клиники DocMed Ольга Гаевская, синовиальная жидкость смазывает суставы, уменьшая трение между ними и амортизируя движения. Часть жидкости всасывается хрящом в состоянии покоя и высвобождается обратно при движении. Так происходит питание суставного хряща. Поэтому регулярное движение — одно из главных условий здоровья суставов.

Однако избыточный вес увеличивает силу трения, что может повредить хрящевую ткань. Поэтому важно поддерживать здоровый вес, который зависит от физической активности, рационального питания, соблюдения режима дня и других факторов.

Сбалансированное питание также незаменимо для здоровья суставов, но принимать дополнительные пищевые добавки не требуется. Все необходимые элементы организм получает из пищи. А жесткие диеты и резкое ограничение в потреблении определенных продуктов могут привести к дефициту веществ, необходимых для суставов.