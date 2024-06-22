Режиссер Афончиков посоветовал Валиевой нанять педагога по актерскому мастерству

Известный режиссер Игорь Афончиков считает, что фигуристка Камила Валиева не обладает необходимыми актерскими способностями для успешной работы в кадре. Он подчеркивает, что спортивное прошлое не может компенсировать отсутствие профессионального актерского мастерства. Эксперт указывает на то, что во время выступлений Валиева недостаточно уверенно и выразительно держится перед камерой.

Напомним, 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал ее до декабря 2025 года. Кроме того, спортсменке запрещено тренироваться на государственных катках. Согласно опубликованному 7 февраля мотивировочному заключению CAS, в крови фигуристки были обнаружены не только запрещенный триметазидин, но и три разрешенных вещества: экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Также в анализах спортсменки обнаружено более 50 добавок. После дисквалификации Валиева лишилась золотой медали чемпионата РФ и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине. Команда РФ по итогам получила бронзу, золото досталось США, серебро – Японии.

Отметим, что в недавнем прошлом дисквалификации по причине допинга подверглись две южнокорейские фигуристки за домогательства в отношении юниора.