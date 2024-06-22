 

Невролог назвал признаки опасной головной боли, с которой нужно обращаться к врачу

22.06.2024, 14:17, Разное
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Большинство случаев головной боли связаны с напряжением мышц или переутомлением. Однако иногда болевые ощущения могут быть признаком более серьезных проблем, указывает невролог Дмитрий Тархов в интервью для портала «Доктор Питер».

Одним из тревожных признаков является устойчивость боли, которая не уходит после принятия обезболивающих средств. По словам Тархова, если головная боль продолжает беспокоить, несмотря на прием нестероидных противовоспалительных препаратов, это повод для консультации с врачом.

Еще одним сигналом является локализация боли в определенном участке головы или ее появление только с одной стороны. Также стоит обратиться к специалисту, если головная боль сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением или сильной слабостью.

Невролог подчеркнул, что если головная боль сопровождается потерей сознания, необходима экстренная медицинская помощь.


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