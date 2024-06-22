АвтоВАЗ тестирует новый кроссовер X-Cross 8

Известно, что модель будет базироваться на платформе китайского концерна Chery и станет серийной версией концепта Tiggo 8, который был представлен в РФ еще в 2019 году. В середине 2024 года планируется запуск производства кроссовера на мощностях АвтоВАЗа под собственным брендом Xcite.

В будущем предприятие планирует локализовать производство автомобилей. В частности, до 50% штамповки кузовных панелей будут производиться в России.

В настоящее время линейка кроссоверов Xcite в РФ представлена только моделью X-Cross 7. Автомобиль предлагается в двух комплектациях и шести цветах. Он оснащается турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с., который агрегатируется с вариатором. Полноприводная версия кроссовера доступна для заказа у официальных дилеров марки.