 

Китай бьет рекорды по закупкам российского угля

22.06.2024, 14:17, Разное
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Китай в мае установил новый рекорд по закупкам российского угля, приобретя бурый уголь на сумму более 53 миллионов долларов. Это самая высокая сумма с сентября прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные китайской государственной статистики.

Поставки российского кокса на китайский рынок также значительно выросли, увеличившись в 2,7 раза до 763 тысяч долларов. Это максимальный показатель с февраля текущего года. В то же время импорт каменного угля снизился на 2% до 948 миллионов долларов.

В целом за месяц Китай приобрел российского угля на сумму более 1 миллиарда долларов. Ранее сообщалось о расширении сотрудничества между Россией и Китаем в области лекарственного растениеводства.

Отметим, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек предостерегал Китай от поддержки России, указывая на возможные экономические последствия. Китай, в свою очередь, пообещал ответить на санкции Японии, введенные против местных компаний за сотрудничество с РФ.


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