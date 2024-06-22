Группа BTS в полном составе бежала в КНДР

В ночь на 21 июня северокорейские военные задержали 28 человек, которые перебрались в КНДР через реку Туманган.

Беженцы заявили пограничникам, что выступают в составе популярной южнокорейской группы BTS, и попросили предоставить им политическое убежище.

– Мы хотим жить в настоящей Корее, а не жалком придатке буржуазно-империалистической Америки. Мужеложство, наркомания и разврат – вот, что принёс Запад в нашу страну, поэтому мы приняли решение перебраться сюда, – сказал лидер группы Ким Намджун на пресс-конференции в Пхеньяне.

В КНДР музыканты планируют продолжить карьеру в первоначальном составе, внеся «некоторые правки» в свой k-pop репертуар. По словам продюсера группы Пан Си Хёк, побег участники BTS готовили целый год.

– С нами отказался уйти только один человек, звукорежиссёр-ренегат, но остальные товарищи показали себя мужественными людьми. Мы в течении года готовились, оберегая нашу тайну от южнокорейской охранки, поэтому у нас всё и получилось, – добавил продюсер.

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