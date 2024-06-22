Футболист Быстров призывает воспитанника «Зенита» не возвращаться в клуб

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной РФ Владимир Быстров предостерег 19-летнего Данилу Козлова от возвращения в родной клуб. По мнению Быстрова, в «Зените» игрок не сможет закрепиться в основном составе, поскольку клуб предпочитает приобретать уже состоявшихся российских футболистов.

В прошлом сезоне Козлов выступал за «Зенит-2», а затем перешел в калининградскую «Балтику». Экс-игрок сборной РФ считает, что у Козлова больше шансов попасть в основной состав в «Краснодаре», где он находится на грани перехода. Быстров также отметил, что в начале прошлого сезона «Зенит» хотел выкупить контракт Козлова у «Балтики», чтобы отправить его в «Ростов» с опцией обратного выкупа, но игрок отказался от этого предложения.