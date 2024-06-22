Встреча Ли Цяна с Хабеком отменена из-за неясных причин

Планируемая встреча премьер-министра Госсовета Китая Ли Цяна с вице-премьером и министром экономики Германии Робертом Хабеком была отменена при невыясненных обстоятельствах. Об этом пишет немецкое издание Welt со ссылкой на источники в германской делегации.

Хабек, прибывший в Китай для встречи с коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу, заявил, что не обладает информацией о причинах отмены встречи с Ли.

Ранее сообщалось о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ожидал встречи в аэропорту Дохи около получаса при температуре 30 градусов по Цельсию. Ранее МИД Китая сформулировал задачу БРИКС.