 

Мавзолей Ленина и кремлевский некрополь будут закрыты

22.06.2024, 8:42, Разное
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В связи с подготовкой к торжественным мероприятиям в День памяти и скорби, 22 июня, Мавзолей Владимира Ленина и кремлевский некрополь будут закрыты для посещения. Как рассказали в отделе по связям с прессой Федеральной службы охраны, в этот день объекты будут доступны только для возложения цветов и венков к памятникам Великой Отечественной войны.

В субботу, 22 июня, в РФ и Белоруссии почтят память погибших во Второй мировой войне. В этот день по всей стране пройдут памятные мероприятия, в том числе возложение цветов к мемориалам и Могиле Неизвестного Солдата.

Президент Владимир Путин также примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата и в других памятных мероприятиях, посвященных годовщине начала войны. В прошлом году президент возлагал цветы к памятным знакам городов-героев и городов воинской славы.

Недавно Мавзолей Ленина стал объектом попытки поджога, что вызвало широкий резонанс в обществе.


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