Футбольный чемпионат Европы: Франция и Нидерланды делят очки

В матче группового этапа Евро-2024 сборные Франции и Нидерландов разошлись миром – 0:0. Лидер французов Килиан Мбаппе, получивший травму носа в первой игре, не вышел на поле. После двух туров в активе голландцев и французов по 4 очка, а у австрийцев – 3 балла. Поляки пока без очков. В заключительном туре Франция встретится с Польшей, а Нидерланды сыграют с Австрией. Матчи пройдут 25 июня.

В марте 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям МОК, отстранили сборную РФ от всех соревнований. В связи с этим россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и предстоящий чемпионат Европы. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, обыгравшая в финале Англию в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.