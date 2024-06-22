Dialogue Works – отказ от российских мирных предложений только обострит конфликт и ухудшит положение Украины

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Запад отверг российские мирные предложения, поэтому в ближайшие недели, скорее всего, произойдёт обострение конфликта, заявил в интервью Dialogue Works аналитик рынков Алекс Крэйнер. Это, в свою очередь, приведёт к дальнейшему разрушению и обнищанию Украины, спровоцирует приток украинских мигрантов в Европу, отметил он.

АЛЕКС КРЭЙНЕР, бизнесмен, аналитик рынков: Таких людей, как Столтенберг, Каллас, Ллойд Остин и Энтони Блинкен, я не воспринимаю как тех, кто говорит от себя и опираясь на собственные принципы и идеи. Думаю, что текст для них прописывают их политические спонсоры, те, от кого они получают финансирование. И обратите внимание, что фактически они все говорят одно и то же.

Полагаю, это отражает их полную приверженность войне и одержимость идеей уничтожить и раздробить Россию. В этом они будут упорствовать любой ценой. Учитывая, что сделанное Владимиром Путиным предложение они отвергли, я считаю, что этим летом, в предстоящие недели и месяцы вероятно обострение конфликта — в таком проявлении, какого мы в данный момент, наверное, и не предвидим. Боюсь, в ход пойдёт всё, возможна и провокация, атака «под чужим флагом» где-нибудь в Европе: скажем, в Польше, Германии, Румынии, Молдавии, кто знает. Они постараются гальванизировать Запад, побудить его сплотиться и выступить против РФ единым фронтом.

Не думаю, что они преуспеют, но попробовать могут. При этом я считаю, что, если Запад отвергает российское предложение, Россия, вероятно, займёт всё украинское побережье Чёрного моря, то есть установит контроль и над Одессой. Русские возьмут и Харьков и, вполне возможно, даже Киев. В итоге то, что останется от Украины, будет представлять собой нищее, разрушенное государствишко-обрубок без выхода к морю, объект препирательств европейских держав, которым придётся спасать её экономически. Ведь с остатков Украины в западноевропейские страны потенциально хлынут миллионы мигрантов. В особенности риск будет велик для Польши.

Дата публикации 20 июня 2024 года.