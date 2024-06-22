Ученые ищут информацию об НЛО и прочих паранормальных явлениях в архивах Ватикана

В глубинах Апостольского архива Ватикана, среди многокилометровых стеллажей, хранится одна из самых загадочных коллекций мира. В коридорах под Ватиканом хранятся тысячи документов, от рукописей до посланий президентов, и, возможно, ключи к необъяснимым явлениям.

Историки и исследователи долгие годы пытались получить доступ к этим сокровищам знаний. Недавно к ним присоединились сторонники раскрытия информации об НЛО и исследователи паранормальных явлений, стремящиеся найти исторические свидетельства о встречах с неизведанным.

– Исторические записи полны упоминаний о сверхъестественных событиях, – говорит автор и профессор религиоведения Диана Уолш Пасулка. – Но даже в Ватикане не знают, где начать поиски. Ответы могут лежать прямо под их ногами.

Усилия по оцифровке архивов идут полным ходом, но приоритеты архивистов часто не совпадают с интересами исследователей необычного.

– Они спешат сохранить то, что считают важным, но многие темы, волновавшие монахинь в 1800-х, остаются без внимания, – добавляет Пасулка.

Профессор медицины Гарри Нолан из Стэнфордского университета также выразил интерес к архиву.

– Ватикан, вероятно, является старейшей библиотечной системой паранормальных или сверхъестественных знаний, которые все еще существуют, – сказал он. – [У этого] есть аура мистицизма и ощущение глубокой правды, что если вы просто знаете, как это прочитать, вы можете извлечь эту информацию.

– Ватикан – это кладезь знаний о паранормальном, которая существует уже века, – говорят исследователи. – Есть ощущение, что если узнать, как читать между строк, можно открыть истину.

Время покажет, предоставит ли Ватикан доступ к своим тайнам, но одно ясно: интерес к этим документам и возможность раскрыть новые главы в истории человечества продолжают привлекать исследователей со всего мира.