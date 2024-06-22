Мнение «аналитика»: О прозрении самых стойких… Нехорошее — грядёт?

Есть люди, которые в теме даже не с 2014 года, а сильно раньше. Их не так много осталось: не все пули — дуры. Но зато мотивация оставшихся — дай Бог каждому. И опыт, опыт… Который не пропьёшь.

Так что если даже они начинают подозревать нехорошее, к их мнению имеет смысл прислушаться.

Комбат 3-й штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук — личность в узких кругах известная. Как и сама 3-я ОШБр, сформированная на базе неонацистов «Азова», признанного в России террористической организацией. И если уж он разгоняет зраду, это неспроста.

«Ситуация на фронте для Украины является критической, хотя жители страны верят заявлением киевских властей, что она стабилизировалась, — заявил комбат в интервью “Украинской правде”. — Сейчас самый критический этап: мы проигрываем».

Причём — без шансов.

«Сейчас много, кто говорит, что с РФ можно заключить мирный договор, но основной вопрос заключается в том, зачем это нужно России?», — добавил комбат. И несмотря на всё бахвальство и разговоры о том, как его бригада «героически» сопротивлялась в Авдеевке, тревога ощущалась в его словах. Он допустил, что «отдать», возможно, придётся не просто Донецкую и Луганскую область, но, быть может, всю «Украину по Збручу». И многие «на гражданке» согласны даже с этим.

Ой! Опять зрада, откуда не ждали?

И простой громадянин — главный враг Украины?

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