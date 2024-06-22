 

Министр экономики Роберт Хабек рассказал о тесных связях своей семьи с «ближним кругом Йозефа Геббельса»

22.06.2024, 5:55, Новости дня
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Дед и прадед Роберта Хабека были национал-социалистами и занимали высокие должности в Третьем Рейхе. Сделать признание Хабека побудила победа правых партий в Европарламент. Berliner Zeitung указывает, что «Хабек впервые рассказал об этом публично», ведь речь идёт не просто об истории отдельной семьи в нацистское время, а о почти семейных связях семьи Хабека и министра пропаганды Йозефа Геббельса.


AP

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек поведал немцам о «тёмных семейных тайнах», о принадлежности своего дедушки и прадедушки по материнской линии к НСДАП и связях с министром пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса. Прадед немецкого политика — Вальтер Гранцов — не просто был функционером в фашистской Германии, но даже лично предоставил усадьбу для свадьбы Йозефа и Магды Геббельс. «Хабек впервые рассказал об этом публично», — отмечает Berliner Zeitung.

Вальтер Гранцов (1887–1952) вступил в НСДАПв 1931 году, ещё до прихода нацистов к власти. В том же году он организовывает свадьбу Йозефа Геббельса и Магды Квандт, с которой он был знаком, благодаря первому браку Магды с предпринимателем Гюнтером Квандтом, после которого она стала мачехой племянников жены Вальтера Гранцова. После этого, уже в нацистское время, Гранцов делает карьеру в Германии.

Сразу после прихода Гитлера к власти, в 1933 году Гранцов становится президентом Немецкого пенсионно-кредитного института, в последующем входит в советы директоров многочисленных банков: Немецкий лизинговый банк, Зерно-кредитный банк. Кроме того, делает карьеру и в партии. Между 1931 и 1933 годами он был «сельскохозяйственным советником НСДАП в Мекленбурге-Любеке». С 1933 года становится штурмбаннфюрером СС (соответствует званию майора), а с 1936 года повышен до бригадефюрера СС (соответствует званию генерал-майора).

Во время войны Вальтер Гранцов возглавляет Немецкий поселенческий банк, а после поражения Германии был до 1948 года интернирован: «признан военным преступником, имущество было конфисковано без компенсации». «Затем он работал сначала экономическим консультантом, а затем представителем маргаринового завода в Гольштейне», — указывает Berliner Zeitung. Как отмечает издание, семья матери Хабека якобы не получила материальных преимуществ от нацистского прошлого Вальтера Гранцова. Кроме Вальтера Гранцова, в НСДАП вступил и дед Хабека Курт Гранцов (1912–1952), который в СА дослужился до оберштурмфюрера (старший лейтенант).

По собственному признанию Роберта Хабека, поводом для таких откровений стали выборы в Европарламент, на которых победили правые партии. Хабек «опасается, что худшие времена в истории Германии могут повториться», по его словам, из-за истории своей семьи он испытывает страх перед этим. В интервью он также указал, что в его семье открыто обсуждали «вину прадеда и деда», и это в том числе сказалось на нём, как на политике.  


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