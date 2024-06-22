Рупор кремлевской пропаганды: Южная Корея угрожает

Южная Корея угрожает России поставками снарядов на Украину в ответ на оборонное соглашение с КНДР.

Проблема в том, что Южная Корея уже ранее давала добро на изъятие со своей территории 300 000 155-мм снарядов из запасов созданных армией США на случай войны с Северной Кореей. После 2022 года эти снаряды были вывезены на Украину и там потрачены. Как собственно и большая часть аналогичного склада на территории Израиля. При этом Южная Корея активно помогает перевооружать против России Польшу, которая закупает у Южной Кореи (в кредит) танки и САУ, которые замещают передаваемые на Украину Т-72 и "Крабы". И при этом, Южная Корея имеет действующее оборонное соглашение с США, а на территории Южной Кореи размещена крупная американская группировка, американские базы, система ПРО. В порты Южной Кореи регулярно заходят американские боевые корабли, включая атомные подводные лодки и авианосцы. И вот из Сеула что-то вякают про угрозы безопасности.

Поддержка Северной Кореи со стороны России и Китая, это гарантия, что США и Южная Корея не нападут на Северную Корею с целью смены режима, что открыто провозглашалось целями США и Южной Кореи в отношении политического режима в Северной Кореи. Сама Северная Корея с 1953 года ни с кем не воевала, в другие страны не вторгалась и ведет подчеркнуто оборонительную политику построенную вокруг концепции неприемлемого ущерба, который она способна нанести любому агрессору, для чего КНДР собственно и нужны ядерные боеголовки и средства их доставки.

Если бы Южной Кореи нужна была реальная разрядка на Корейском полуострове, то она должна была бы добиваться сокращения американской группировки на Корейском полуострове, прекращения совместных военных учений с США, прямые переговоры с Пхеньяном, улучшение отношений с Пекином, неучастие в санкционных действиях против России. Но так как Южная Корея в военно-политическом отношении не является полностью субъектной страной, будучи зависимой от США, то мы будет продолжать наблюдать ее втягивание в конфронтацию как с Северной Кореей, так и с Китаем, а также с Россией.

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