 

Мнение «аналитика»: О зачётнейшем жабогадюкинге…Если дошло до такого, то дело — дрянь?

22.06.2024, 3:26, Разное
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Никогда не бывает такого дна и тем более днища, которое невозможно было бы пробить.

Теоретически, это понимает всякий. Но чтобы вот увидеть в реальности, на практике…

Вы можете представить, чтобы вусмерть разругались два еврея, причём по третьесортному поводу?

А так случилось. И это совершенно чётко характеризует текущие процессы, формирующиеся тренды и неизбежные итоги.

Украина… «обиделась» на Израиль и покатила на него баллон + начала лить голимое дерьмо. Причём сразу мощно так.

Неадекватно.

Несколько месяцев назад Израиль предупредил, что начнёт внедрять систему электронных разрешений на въезд для туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим. Она подразумевает, что путешественникам необходимо будет заранее запрашивать разрешение на въезд в страну. «Изменения направлены на улучшения процесса прохождения пограничного контроля», — подчёркивается в заявлении Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля. Нормальная практика, между прочим. Тем более, что ETA является не визой, а способом упростить и упорядочить въезд для гостей из безвизовых стран. С ETA туристы смогут использовать электронные терминалы на границе, минуя персональный контроль пограничной службы. Цена вопроса — 25 шекелей.

И вот, с 1 июля это решение вступает в силу. #Владимира Зеленского спохватилась в последний момент. И началось…

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук завил, что «в ответ» будут введены защитные меры в отношении израильтян. «С 1 июля граждане стран с безвизовым режимом с Израилем, включая Украину, должны предоставить документы на получение разрешения ETA-IL на пребывание до 90 дней. Это требование фактически нивелирует безвизовый режим. В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля», — говорится в его заявлении. В первую очередь эти действия затронут тысячи религиозных паломников из Израиля, ежегодно посещающих Украину.

Ну, да, бей своих

Вообще говоря, #Украина любит играть в «обиженку». Черта характера. Но чтобы вот настолько хамски в адрес своего союзника и партнёра…

Похоже, крыша едет и нервишки сдают.

А это ведь уже полный «алес капут»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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