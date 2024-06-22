Le Figaro – Эстония готовится к возможному конфликту на границе с Россией

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Власти Эстонии усиливают защиту южных границ на случай столкновения с Россией, рассказывает Le Figaro. Наряду с двухметровым забором, камерами и тепловизорами Таллин предусматривает создание системы наблюдения и различных оборонных сооружения вдоль границы.



AP

Эстония укрепляет свою границу с Россией на случай повторения «белорусского сценария» с мигрантами, пишет Le Figaro. На юге в густом лесу и среди болот установили сетчатый забор высотой два метра с колючей проволокой наверху, который нельзя легко перелезть или повредить. К концу лета здесь появятся камеры и тепловизоры, а к концу года все патрули будут использовать для наблюдения дроны.

Вместе с другими странами Балтии Эстония работает над проектом «стены дронов» для защиты воздушного пространства. На систему их обнаружения выделено €13 млн, ещё €50 миллионов предусмотрено для ответных мер в случае нарушения границ. Один из самых ярых сторонников Киева, Таллин с 2014 года значительно увеличил свой оборонный бюджет: в 2024 году он достиг 3,43% ВВП — второго относительного показателя среди стран НАТО после Польши (4,12%) и перед США (3,38%). К 2027 году Эстония намерена потратить €1,3 миллиардов на пополнение запасов боеприпасов, особенно для дронов-камикадзе, дальнобойной артиллерии для комплексов HIMARS и систем ПВО средней дальности, а также приобрести САО Caesar и ЗРК Mistral.

По словам полковника Мати Тикерпуу, командующего 2-й бригадой пехоты, в случае нападения эстонская армия должна как можно скорее остановить врага из-за небольшой территории страны. Для этого создадут бункеры, выроют окопы рядом с границей и установят различные оборонные сооружения от «зубов дракона» до противотанковых мин. Тикерпуу признаёт, что во время мобилизации Эстония станет уязвимой, поэтому раннее оповещение о нападении позволит подготовиться.