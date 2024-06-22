 

Прогулка 38-летней Меган Фокс на улице без укладки и макияжа вызвала ажиотаж

22.06.2024, 0:53, Новости дня
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Папарацци запечатлели Фокс в лос-анджелесских бутиках в максимально натуральном виде: с распущенными локонами, нетронутыми укладкой, и абсолютно без макияжа.

Для шопинга актриса выбрала удобный и непринужденный наряд: безразмерную мужскую футболку с принтом, клетчатые красно-белые брюки, черные классические кеды на толстой подошве и солнцезащитные очки в алой оправе.

В руках она несла несколько пакетов с покупками, а также шерстяную куртку-рубашку в черно-синюю клетку и дутую сумку-шоппер. На преследующих ее фотографов актриса не обращала никакого внимания, сосредоточенно направляясь по своим дальнейшим делам. Фото папарацци уже появились в Сети.

В апреле этого года Меган выкладывала редкое селфи без макияжа в свой личный блог, и фанаты не сразу ее узнали. А в конце месяца звезда “Трансформеров” и ее бывший возлюбленный Machine Gun Kelly подогрели слухи о воссоединении, вместе посетив знаменитый музыкальный фестиваль.

Образ Меган Фокс без макияжа и укладки вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Одни восхитились ее естественной красотой и отсутствием комплексов, а другие выразили сожаление по поводу того, что актриса отказалась от своего привычного гламурного стиля. Однако очевидно, что и без макияжа и укладки Меган Фокс остается одной из самых красивых и привлекательных женщин Голливуда.


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