Мнение: Транспортный коридор через Иран, поставки оружия из Южной Кореи и полмиллиона новых работников ОПК

1. Если всё пойдёт по плану, то уже в 2028 Россия сможет напрямую отправлять товары по суше в порты Индийского океана. В Иране открыли очередной участок железнодорожного транспортного коридора Север-Юг, связав город Решт с Каспийским морем (ссылка 1, ссылка 2):



Железная дорога Решт-Каспий [Каспиан] была торжественно открыта в четверг утром в присутствии иранских и российских официальных лиц, сообщает Mehr.

Открытие грандиозного проекта состоялось в присутствии исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера и сопровождающей его делегации, а также помощника президента России Игоря Левитина.

Проект железной дороги Решт-Каспий, расположенной в провинции Гилан на севере Ирана, является частью Международного транспортного коридора Север-Юг, который соединяет Персидский залив с Каспийским морем по железной дороге. <…> На торжественном открытии присутствовал также заместитель премьер-министра Азербайджана.

Сам участок, который ведет от города Решт до порта Каспиан на Каспийском море, имеет длину 37 км. На его строительство были привлечены кредитные средства в размере около 30 трлн. риалов, а общая стоимость проекта составила 35 трлн. риалов.

Участок является первым этапом железной дороги «Решт-Астара» протяженностью 162 км, которая соединит железнодорожным сообщением Иран и Азербайджан и войдет в транспортный коридор «Север-Юг».

Поскольку Россия с введением санкций в 2022 году заинтересована в приоритетном развитии транспортного коридора «Север-Юг», она тоже принимает участие в реализации проекта. Соответствующее соглашение Иран и Россия подписали в мае прошлого года. Согласно договоренностям, Москва выделяет Тегерану на строительство дороги межгосударственный кредит на сумму в 1,3 млрд. евро при общей стоимости работ в 1,6 млрд. евро.

Ранее сообщалось, что железную дорогу «Решт-Астара» планируют полностью ввести в эксплуатацию к концу 2027 года.

Итак, азербайджанский участок дороги построен, участок до Каспия с юга также построен. Остался участок между иранским городом Астара и портом Каспиан. Впрочем, уже то, что линию довели до каспийского порта, даёт дополнительные возможности по перевозке грузов из России через Каспийское море.

Грузы этим путëм, понятное дело, пойдут не только в Иран, но и в арабские страны, Пакистан, Индию, Африку, Юго-Восточную Азию. Обратно в Россию суда и поезда также отправятся загруженными.

2. Ещё один плюс от дружбы с КНДР. Теперь южным корейцам будет особенно страшно отправлять оружие врагам России, американцам придётся тратить на продавливание Южной Кореи больше ресурсов (ссылка):



Если Южная Корея примет решение о поставках вооружений Украине, то Москва примет меры, которые не понравятся Сеулу. Это заявил президент России Владимир Путин <…>

«Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий, на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи», — сказал российский лидер.

3. На оборонных предприятиях в России занято в разы больше человек, чем служит в нашей доблестной армии. При этом число оборонщиков продолжает быстро расти, потребность в новых работниках сохраняется (ссылка):

В оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России было привлечено около 520’000 кадров менее чем за полтора года, но потребность в кадрах сохраняется. Необходимо набрать еще 160’000 сотрудников. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). <…>

15 мая на совещании по теме ОПК президент России Владимир Путин заявил, что предприятия ОПК должны быть готовы к переходу на большой объем выпуска гражданской продукции в любой момент, а для развития оборонных отраслей нужно предпринимать еще больше усилий. Российский лидер подчеркнул, что планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже на фоне спецоперации, и потребовал не допустить перекосов в экономике и промышленности.

В феврале Путин сообщал, что к российскому ОПК относится 6000 предприятий, на которых трудоустроены 3,5 млн человек.

Столь высокая занятость в оборонном секторе – проблема, особенно на фоне острого дефицита кадров в стране. Но, во-первых, наша оборонка работает не только на внутренний спрос, но ещё и на экспорт и приносит стране деньги. Во-вторых, это всё-таки высокотехнологичное производство, и те, кто приходит сейчас на оборонные заводы, приобретают там важный опыт, который потом смогут использовать на другой работе. В-третьих, у нас капитализм, так что оборонные производства и выпускают гражданскую продукцию, и создают устойчивый спрос на компоненты. К примеру, летучие дроны находят применение не только на фронте, равно как и моторы, и печатные платы, и практически все прочие компоненты дронов.

Наконец, навряд ли наши потребности в оружии и боеприпасах в обозримом будущем резко упадут. Конфликт с Западом – это надолго, так что даже после окончания нынешней фазы разумно будет потратить лет 5-10, чтобы наполнить арсеналы, сделав надёжные запасы на будущее.