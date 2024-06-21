Рупор кремлевской пропаганды: Последствия боев за Сокол

Последствия боев за Сокол (к западу от Очеретино).

В поселке 3 уничтоженных американских БМП "Брэдли" и другая техника противника.

На въезде в поселок 4 наших сгоревших коробочки.

Сам поселок по большей части уничтожен. Именно здесь был известный эпизод с перестрелкой на ближней дистанции между "Брэдли" и БТР-82А.

PS. Сегодня утром там еще 1 "Брэдли" сожгли" с помощью FPV. Наши сидят в подвалах на восточных окраинах сейчас, противник на западных окраинах укрывается. Большая часть остатков поселка в серой зоне.

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