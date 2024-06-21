Рупор кремлевской пропаганды: Последствия боев за Сокол
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Последствия боев за Сокол (к западу от Очеретино).
В поселке 3 уничтоженных американских БМП "Брэдли" и другая техника противника.
На въезде в поселок 4 наших сгоревших коробочки.
Сам поселок по большей части уничтожен. Именно здесь был известный эпизод с перестрелкой на ближней дистанции между "Брэдли" и БТР-82А.
PS. Сегодня утром там еще 1 "Брэдли" сожгли" с помощью FPV. Наши сидят в подвалах на восточных окраинах сейчас, противник на западных окраинах укрывается. Большая часть остатков поселка в серой зоне.
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Источник: Colonel Cassad
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