 

Рупор кремлевской пропаганды: Последствия боев за Сокол

21.06.2024, 20:35, Разное
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Последствия боев за Сокол (к западу от Очеретино).

В поселке 3 уничтоженных американских БМП "Брэдли" и другая техника противника.
На въезде в поселок 4 наших сгоревших коробочки.
Сам поселок по большей части уничтожен. Именно здесь был известный эпизод с перестрелкой на ближней дистанции между "Брэдли" и БТР-82А.

PS. Сегодня утром там еще 1 "Брэдли" сожгли" с помощью FPV.  Наши сидят в подвалах на восточных окраинах сейчас, противник на западных окраинах укрывается. Большая часть остатков поселка в серой зоне.

Источник: Colonel Cassad


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