Мнение «аналитика»: О девочках бальзаковского возраста… За что там бороться?

Как водится, одна дама, житейским опытом обременённая, пришла к другой даме, житейским опытом умудрённой, за советом. А не слишком ли она «избаловала» своего мужчину, согласившись не работать на работе, а домашнюю работу делить пополам? Ведь он — #мужчина, он сильнее, следовательно, мог бы делать по дому и больше. А она — #женщина: её удел царить и вдохновлять. Но какое тут «царить», когда приходится готовить ужин и мыть посуду!

И что же ей ответила дама умудрённая?

Ты совсем обнаглела, дура? А ну, быстро встала с дивана, засучила рукава, надела фартук — и марш к плите без разговоров: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Значит, консоме из четырёх видов мяса с перепелиными яйцами, томлёные телячьи щёчки с картофельным гратеном плюс шарлотка собственной выпечки с сахарной пудрой ручного помола. И чтобы к его приходу всё в доме было вычищено, ажурные чулки надеты и свечи зажжены!

«Вам, милочка, просто не повезло: достался #мужчина обыкновенный, а вы заслуживаете нормального мужика, — начала она. — А нормальный мужик — тот, кто твёрдо знает, что его женщина устала уже когда проснулась, и дальше устает всё больше, пока не умрет от изнеможения. Поэтому он по умолчанию оберегает её от любого лишнего телодвижения. Потому что он с рождения убеждён, что у него, в отличие от всех остальных, сил, энергии и отваги на четверых. Когда он не даёт своей даме поднять ничего тяжелее цветка, он это делает не от самоотверженности, а потому что у него есть потребность ежеминутно демонстрировать, как мощны его лапищи и какой он весь непобедимый и неукротимый. Этот способ самопрезентации, в отличие от других способов, приносит пользу окружающим в лице его подруги и поэтому достоин одобрения».

Ну и дальше многостраничные советы, как ненавязчиво попинать «мужчину обыкновенного» в сторону «нормального мужика». Нет, не чаще хвалить и лучше кормить, а эффективнее дёргать за ниточки. Например, «вечером в постели томно сказать: “дорогой, я же чувствую, как ты устал, как тебе нужен отдых, и никогда себе не прощу, если ты переутомишься сейчас”».

Ладно, эти женские штучки слишком хорошо известны, чтобы их комментировать. Для полноты картины можно лишь указать, что дама, активно их применявшая в личной жизни, уже много лет в разводе и в поисках «нормального мужика». Но тот всё никак не находится, а если и обнаруживается по везению, то никак не ловится на такие уловки. Меж тем годы идут…

Но вопрос не в этом. И даже не в том, почему один нормальный, здоровый, взрослый, дееспособный человек должен всячески опекать другого нормального, здорового, взрослого, дееспособного человека, причём без положенного в таких случаях права полностью распоряжаться имуществом и доходами подопечного, а также контролировать его поступки.

Но почему здоровые, взрослые, дееспособные «девочки» далеко недевичьего возраста всерьёз хотят такой «опеки без обязательств», мечтают о ней и пытаются её заполучить?

Родовая травма сказалась или тяжёлое детство без отца, которого выжила таким вот способом умудрённая опытом мать?

—