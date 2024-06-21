 

Правительство РФ поддержало проект об индексациях пенсий работающим пенсионерам

21.06.2024, 20:05, Разное
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Правительство РФ поддержало законопроект, направленный на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, приостановленной с 2016 года. Об этом пояснила фракция “Единая Россия”, отметив положительное заключение Кабинета министров, размещенное в электронной системе законодательной деятельности Государственной думы.

Законопроект, поддержанный всей фракцией, соответствует высшим актам юридической силы, включая международные договоры России, включая Договор о Евразийском экономическом союзе.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подчеркнул, что индексация пенсий для работающих пенсионеров будет проводиться дважды в год, начиная с 2024 года. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что на реализацию этой меры потребуется бюджет в размере не менее 100 млрд рублей, доступных в Социальном фонде.

Эксперты считают, что данная инициатива поможет предотвратить серые схемы с наймом и увольнением среди работающих пенсионеров.


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