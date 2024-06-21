 

IAA: у побережья Израиля найдены обломки 3300-летнего судна с уцелевшим грузом

21.06.2024, 20:05, Разное
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В результате исследований, проводимых британской компанией Energean в 90 километрах от берегов Израиля, на дне Средиземного моря было обнаружено затонувшее торговое судно эпохи бронзового века. Находившееся на глубине 1,8 км судно датируется примерно 3,3 тысячами лет назад.

В результате исследования места крушения учеными было обнаружено множество неповрежденных амфор, вероятно, содержавших в древности оливковое масло или вино. Управление древностей Израиля (IAA) отметило, что судно было обнаружено на значительном расстоянии от берега, что свидетельствует о навигационных способностях древних моряков. Причина крушения судна неизвестна, но предполагается, что оно могло быть связано с штормом или нападением пиратов, которые появились в эпоху бронзового века из-за роста морской торговли.

Это открытие дает ценную информацию о развитии мореплавания и морской торговли в древнем Средиземноморье и предоставляет уникальную возможность изучить технологии судостроения и товары, перевозимые в ту эпоху. Дальнейшее исследование места крушения, возможно, позволит раскрыть новые секреты о древнем мире.


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