 

Ольга Дибцева возобновила актерскую карьеру

21.06.2024, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Актриса Ольга Дибцева вернулась к работе спустя четыре месяца после рождения второго ребенка. Об этом она пояснила в своем блоге.

Дибцева играет в караоке-мюзикле «Третье сентября» на ТНТ. По словам звезды, ее героиня — веселая и зажигательная.

«Я езжу в студию записывать песни, стреляю из ружья и бегаю под Аллегровой — все, как я мечтала», — поделилась актриса.

Вторую дочь Дибцева родила 13 февраля этого года. Первая дочь Серафима родилась в браке с бизнесменом Романом Бочаровым, пара рассталась в 2023 году.

В декабре прошлого года актриса объявила, что ждет ребенка от нового возлюбленного, непубличного человека.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Правительство РФ поддержало проект об индексациях пенсий работающим пенсионерам

21.06 / Правительство РФ поддержало проект об индексациях пенсий работающим пенсионерам

21.06 / IAA: у побережья Израиля найдены обломки 3300-летнего судна с уцелевшим грузом

21.06 / IAA: у побережья Израиля найдены обломки 3300-летнего судна с уцелевшим грузом

21.06 / Ольга Дибцева возобновила актерскую карьеру

21.06 / Финские пограничники не пустили школьников из Хельсинки на празднование «Алых парусов»

21.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Отечественная наука в истории и развитии микроэлектроники

21.06 / Курортный сбор станет общероссийским с 2025 года

21.06 / Эксперт Корнев не исключил, что в июле ЦБ РФ может поднять ключевую ставку

21.06 / Правительство России выделит субъектам Федерации средства на размещение беженцев из Украины и приграничных регионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика