Ольга Дибцева возобновила актерскую карьеру

Актриса Ольга Дибцева вернулась к работе спустя четыре месяца после рождения второго ребенка. Об этом она пояснила в своем блоге.

Дибцева играет в караоке-мюзикле «Третье сентября» на ТНТ. По словам звезды, ее героиня — веселая и зажигательная.

«Я езжу в студию записывать песни, стреляю из ружья и бегаю под Аллегровой — все, как я мечтала», — поделилась актриса.

Вторую дочь Дибцева родила 13 февраля этого года. Первая дочь Серафима родилась в браке с бизнесменом Романом Бочаровым, пара рассталась в 2023 году.

В декабре прошлого года актриса объявила, что ждет ребенка от нового возлюбленного, непубличного человека.