Финские пограничники не пустили школьников из Хельсинки на празднование «Алых парусов»

Утром 21 июня на финском пограничном пункте «Ваалимаа» (с российской стороны ему соответствует «Торфяновка» в Ленобласти) пограничники остановили три автобуса с выпускниками школ Хельсинки, которые планировали посетить праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Подростки провели на границе 6 часов, после чего получили отказ в праве пересечении границы – их отправили в спецприёмники по формальным поводам (для дополнительной идентификации, проверки на следы запрещённых веществ, уточнения призывного статуса и так далее). Как разъяснил официальный представитель МВД Финляндии, «посещение России несовершеннолетними в нынешней геополитической ситуации представляет угрозу суверенитету».

Выпускники финских школ уже полвека принимают участие в петербургском празднике выпускников – впервые школьники из Страны тысячи озёр посетили «Алые паруса» ещё в 1970 году.

«Несмотря на все противоречия с финским правительством, мы продолжали выделять билеты для финских школьников, которые учили русский язык. В этом году мы предоставили им 122 билета, а желающих было в десятки раз больше. Жаль, что политика не дала детям отметить праздник», – сказал вице-губернатор Петербурга Михаил Пиотровский.

В свою очередь в МВД Финляндии попросили родителей внимательно отслеживать увлечения своих детей и сигнализировать властям, если «интересы несовершеннолетнего под внешним влиянием или любым иным образом оказались связаны с Россией». Такая обязанность есть также у педагогов, социальных работников и ювенальных супервайзеров.

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