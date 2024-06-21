 

Bloomberg – в ЕС устранили последнее препятствие к началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии

21.06.2024, 19:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Члены Евросоюза договорились начать переговоры о принятии в блок Киева и Кишинёва на следующей неделе. Ранее эту инициативу блокировал Будапешт, который объяснял свою позицию беспокойством по поводу венгерского меньшинства на Украине, пишет Bloomberg.


AP

Европейский Союз официально согласился начать переговоры с Киевом и Кишинёвом о членстве в блоке 25 июня. Это является «важным символическим» шагом в процессе, на реализацию которого потребуются годы, пишет Bloomberg.

По словам издания, в пятницу члены ЕС преодолели «последнее препятствие». Будапешт блокировал эту инициативу, ссылаясь на опасения, в том числе по поводу защиты венгерских меньшинств на Украине. Но, как настаивают Брюссель и Киев, это давнее требование было удовлетворено.

Для обеих восточноевропейских стран предстоящий процесс будет долгим и сложным, особенно на фоне продолжающегося украинского конфликта. Хорватия стала последним членом блока в 2013 году, и её заявка рассматривалась 10 лет, отмечает Bloomberg.


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