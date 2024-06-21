 

Виктор Орбан – «Цель-минимум достигнута, Венгрия не примет участия в миссии НАТО на Украине»

21.06.2024, 19:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Премьер Венгрии добился для своей страны уступок от НАТО. В интервью Hungary Today он заявил о выполнении цели — неучастии в действиях США и НАТО против России. Он надеется, что в случае крайнего обострения конфликта на Украине, Венгрия «сможет сойти с поезда» без вреда для себя. Кроме того, со слушателями Орбан поделился и деталями формирования новой Еврокомиссии в обход победивших правых.


AP

«Запад во главе с американцами и с Германией в массовке хочет победить Россию», — заявил в пятничном интервью радио Kossuth глава правительства Венгрии, Виктор Орбан. Но конкретно Венгрия ещё «успеет сойти с поезда, который полным ходом движется к войне», если правительство в Будапеште будет иметь доверие населения.

«Цель-минимум достигнута, потому что Венгрия не примет участия в миссии НАТО на Украине», — цитирует премьер-министра Hungary Today. И причём договорённость будет в силе как с действующим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и с его возможным приёмником Марком Рютте.

Кроме НАТО, на прямой вооружённый конфликт настраивается и ЕС, — продолжает Орбан. Он заявляет, что после выборов в Европарламент в Брюсселе сформировалась «провоенная коалиция» из консервативной Европейской народной партии (ЕНП), либералов и левых. По словам венгерского политика, в коалицию объединились все, кто «хочет вовлечь Европу в войну в ускоренном темпе». Новый состав Еврокомиссии можно будет ожидать, по оценке венгерского премьера, уже к концу следующей недели. 

Орбана также беспокоит миграционная программа новой коалиции в Европарламенте. Премьер Венгрии обвинил главу ЕНП — Манфреда Вебера в том, что он реализует «план Сороса» по замещению населения в Европе, через привлечение в Европу ежегодного миллиона мигрантов.

По словам Орбана, тот факт, что на выборах победили правые партии, не изменит курс Брюсселя из-за ЕНП, которая представляет себя как правую и консервативную партию, но союз заключает с левыми. «Поэтому, даже если баланс сил в общественном мнении сместился в пользу правых, сейчас это невозможно напрямую обеспечить в Брюсселе», — констатирует Орбан.


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