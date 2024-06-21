 

Курортный сбор станет общероссийским с 2025 года

21.06.2024, 18:55, Разное
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Министерство экономического развития РФ планирует расширить сферу действия курортного сбора, который сейчас взимается только в нескольких регионах. Минфин рассмотрит соответствующие поправки на следующей неделе, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Туристический сбор представляет собой ежесуточную плату за размещение в гостинице, размер которой в среднем составляет 65 рублей. Однако региональные власти могут самостоятельно определять его величину, например, снижать или отменять в межсезонье. Собранные средства будут направляться в муниципальные бюджеты для развития и обслуживания туристической инфраструктуры.

«Помимо притока дополнительных средств в муниципалитеты, курортный сбор также поспособствует выводу из тени небольших объектов размещения, которые занижают данные о своей загрузке», — отметил Алексей Мусакин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

Эксперимент по сбору туристического налога проводится с 2018 года в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге. Он продлится до 2024 года. Ранее были опубликованы данные о стоимости отдыха в санаториях РФ в 2024 году.


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