 

Эксперт Корнев не исключил, что в июле ЦБ РФ может поднять ключевую ставку

21.06.2024, 18:55, Разное
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По мнению Алексея Корнеева, портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал», Центробанк РФ склонен к повышению ключевой ставки, опираясь на последние данные по инфляции и росту кредитования. В мае сезонно-сглаженная инфляция достигла 10,6%, что указывает на возможное ускорение тренда, требующее вмешательства.

Корнеев отмечает, что сохранение высоких темпов роста кредитования при текущем уровне ключевой ставки может привести к необходимости её повышения. Он предполагает возможное повышение ставки на 200 базисных пунктов в случае устойчивого роста инфляции.

Владислав Антонов из BitRiver добавляет, что сроки для возможного смягчения денежно-кредитной политики зависят от динамики экономики, инфляции и курса рубля. Он не исключает резкого повышения ключевой ставки до 17-18% на июльском заседании в случае обострения негативных факторов.

Центробанк ранее сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но следующее заседание, посвящённое этому вопросу, запланировано на 26 июля.


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