 

Правительство России выделит субъектам Федерации средства на размещение беженцев из Украины и приграничных регионов

21.06.2024, 18:55, Разное
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Правительство Российской Федерации направит регионам, принимающим беженцев с Украины и приграничных территорий, более 1,25 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства будут распределены между всеми субъектами России, где введены максимальный и средний уровни реагирования. Максимальный уровень в настоящее время установлен в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, средний — в Крыму, Краснодарском крае, Севастополе, Белгородской области и других регионах.

Краснодарский край получит более 130 миллионов рублей, Адыгея — 1,3 миллиона рублей. Средства поступят из правительственного резервного фонда.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 1,25 миллиарда рублей регионам РФ, которые принимают беженцев с Украины и россиян, вынужденно покинувших свое жилье.


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