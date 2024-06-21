Мнение: Самая дорогая компания в мире, импортозамещение ОС на серверах Сбера и платные игры в РуСторе

1. «Продавцы видеокарточек», компания НВидиа (NVidia), обогнала за последние пару недель по рыночной капитализации Эппл и Майкрософт и стала самой дорогой компанией в мире. Когда я пишу эти строки, капитализация НВидиа составляет более 3,3 триллионов долларов (ссылка 1, ссылка 2):



Акции Nvidia подорожали за сутки на 3,5%, благодаря чему капитализация достигла отметки в 3,3 трлн долларов. Капитализация Microsoft сейчас составляет 3,32 трлн. Apple, к слову, тоже подорожала и со своими 3,28 трлн отстает от лидеров совсем незначительно.

Акции Nvidia за год выросли в цене примерно втрое, а за пять лет цена выросла более чем в 30 раз. У упомянутых конкурентов рост за те же пять лет составил лишь 200-300%.

Само собой, ростом капитализации Nvidia обязана буму ИИ, так как сейчас ускорители компании занимают доминирующую позицию на этом рынке. Вполне возможно, Nvidia продолжит расти и дальше, отрываясь от конкурентов, так как спада интереса к ИИ пока не наблюдается.

Независимо от того, появятся по-настоящему умные искины, или нет, на разработку новых видеокарт тратят сейчас астрономические суммы. Даже если искусственный интеллект окажется пузырём — что, к сожалению, навряд ли — нас ожидает резкий рост вычислительных мощностей, в том числе и у домашних компьютеров.

2. В России тем временем импортозамещают иностранные операционные системы (ссылка):



43 тысячи серверов Сбербанка полностью перешли на собственную серверную операционную систему Platform V SberLinux, сообщила компания в своем годом отчёте. Отечественное Решение заменило американскую ОС Red Hat.

Решение уже находится в реестре Минцифры, сейчас в компании занимаются и переводом автоматизированных рабочих мест на Sber OS. Это собственная операционная система Сбербанка, созданная также на базе Linux.

Согласно информации из годового отчета, на данный момент более 88% ИТ-ландшафта банка находится в целевом состоянии касательно импортозамещения, завершен отказ от семи крупных вендоров.

3. РуСтор — отечественная альтернатива неверному американскому Гугл.Плею — продолжает развиваться. В РуСторе уже больше 10 тысяч разработчиков, месячная аудитория пользователей — 30 млн человек, есть монетизация в юанях для программистов из Китая (ссылка). Но самое главное, что туда наконец-то добавили платные игры и прочие платные приложения.

Спасибо санкциям: если бы не они, вырастить столь взрослый продукт в условиях монополии западных корпораций было бы крайне тяжело.